Francesco Oppini: “Purtroppo siamo rientrati”, cambio di programma obbligato (Di lunedì 19 luglio 2021) Francesco Oppini e Cristina Tomasini, fine delle vacanze: “Purtroppo siamo rientrati” Sono rientrati a Milano Francesco Oppini e Cristina Tomasini. La coppia ha trascorso alcuni giorni ad Alassio in compagnia degli amici, per godersi il mare. La pausa relax però non è durata tanto quando i due ragazzi volevano. In queste ore infatti Francesco Oppini e la fidanzata sono tornati a casa. “Era bello stare al mare però Purtroppo siamo rientrati siamo a ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021)e Cristina Tomasini, fine delle vacanze: “” Sonoa Milanoe Cristina Tomasini. La coppia ha trascorso alcuni giorni ad Alassio in compagnia degli amici, per godersi il mare. La pausa relax però non è durata tanto quando i due ragazzi volevano. In queste ore infattie la fidanzata sono tornati a casa. “Era bello stare al mare peròa ...

Advertising

AleCaruso87 : RT @Figliadinessun0: EHHH EHH POSSO DIRE DI ESSERE FINITA NELLE STORIE DI QUEL PEZZO DI MANZO DI FRANCESCO MARIA OPPINI .. MA CHE ONORE? ht… - AleCaruso87 : RT @MaryG_23TZ: Affidabile come i porti, Trasparente come il mare,Elegante come le vele, Sempre presente come il cielo. Questo sei tu Franc… - Rosi21303554 : RT @AleCaruso87: Francesco Maria Oppini è quello che riconosce e ringrazia chi lo supoorta e non dimentica chi gli vuole bene Lui c'è per t… - Rosi21303554 : RT @Anna88646830: Francesco oppini e posa sto telefono ?se no qlle manine lunghe nere tele spezzo #oppini7gold nn mi assomigliare a chi mi… - SteOlicity : RT @MaryG_23TZ: Affidabile come i porti, Trasparente come il mare,Elegante come le vele, Sempre presente come il cielo. Questo sei tu Franc… -