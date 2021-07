Euro 20: plusvalenze che graziano i club (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli Europei appena terminati, fanno contenti non solo i club italiani. In un’estate arida, con un raccolto scarno, il mercato moltiplica i valori non solo degli azzurri. La vittoria di Euro 20 è una vetrina internazionale che aumenta il valore dei nostri calciatori, ma vediamo i pezzi “pregiati” che sono stati protagonisti di questa meravigliosa competizione e che hanno ottenuto plusvalenze ad Euro 20. Sottolineiamo che i valori di mercato sono presi in partenza su transfermarkt.it ed aumentati in base alle tendenze e “roumors” di mercato. Euro 20: plusvalenze gradite ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Glipei appena terminati, fanno contenti non solo iitaliani. In un’estate arida, con un raccolto scarno, il mercato moltiplica i valori non solo degli azzurri. La vittoria di20 è una vetrina internazionale che aumenta il valore dei nostri calciatori, ma vediamo i pezzi “pregiati” che sono stati protagonisti di questa meravigliosa competizione e che hanno ottenutoad20. Sottolineiamo che i valori di mercato sono presi in partenza su transfermarkt.it ed aumentati in base alle tendenze e “roumors” di mercato.20:gradite ...

Advertising

BlackEagle1967 : @jerryscottismo Mirko la roma ha fatto plusvalenze per decine di milioni di euro oltre al trading e nonostante i pr… - ___Kr0p0tk1n___ : @Eurosport_IT Un sogno chiamato plusvalenze false e 17enni carpentieri venduti a 20 milioni di euro senza aver mai… - napolista : La Lamse registra un negativo di 1,52 milioni di euro, che è la cifra che ha dovuto versare per pagare le imposte s… - NincoNanco07 : @zelluso74 @EmaPartenopeo non dobbiamo per forza fallire, secondo me basta non farlo guadagnare più (e siamo vicini… -