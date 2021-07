Ema Stokholma vince il Premio Bancarella con "Per il mio bene"

Advertising

Corriere : Ema Stokholma vince il Bancarella con «Per il mio bene» - Adnkronos : Il Premio Bancarella assegnato a @emastokholma - giornaleradiofm : Approfondimenti: Premi: Bancarella a Stokholma con 'Per il mio bene': (ANSA) - PONTREMOLI (MASSA CARRARA), 19 LUG -… - lapennanelcass : Premio Bacarella 2021 a Ema Stokholma per “Per il mio bene” - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: Il Premio Bancarella assegnato a @emastokholma -

Ultime Notizie dalla rete : Ema Stokholma

Pontremoli (Massa Carrara), 19 luglio 2021 - Èla vincitrice della 69esima edizione del Premio Bancarella con il libro 'Per il mio bene' (HarperCollins), che ha ottenuto 140 voti. I librai indipendenti, che costituiscono l'...vince la 69/a edizione dello premio Bancarella con 'Per il mio bene' (HarperCollins), a cui i librai hanno assegnato 140 voti. La proclamazione ieri sera in piazza della Repubblica a ...La dolorosa autobiografia della famosa dj e conduttrice radiofonica ha trionfato alla 69esima edizione del premio ...Ema Stokholma vince la 69/a edizione dello premio Bancarella con 'Per il mio bene' (HarperCollins), a cui i librai hanno assegnato 140 voti. (ANSA) ...