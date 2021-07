Ema Stokholma vince il Premio Bancarella 2021

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Con la bellezza di 140 voti, Per il mio bene, la commovente autobiografia di Ema Stokholma pubblicata da Harper&Collins, vince il Premio Bancarella 2021 seguita da La cena degli Dei (Gallucci Editore) di Marino Bartoletti, Io sono la strega (Solferino) di Marina Marrazza e Non salvarmi (Sem) di Livia Sambrotta. «Ringrazio tutti i librai per questo Premio Bancarella, ho conosciuto gente fantastica! Che avventura la vita!» ha scritto Stokholma su Twitter mentre l’amica di sempre Andrea Delogu ha condiviso su Instagram uno scatto della deejay con il premio in mano. «140 voti su 170, scatenatevi con i complimenti» ha scritto la conduttrice, che è sempre stata vicino ad Ema nel lungo e doloroso percorso che l’ha portata a riaprire certi cassetti del suo passato.