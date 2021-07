Draghi incontra Conte | clima disteso ma il M5s chiede che sulla Giustizia ci sia un segnale

(Di lunedì 19 luglio 2021) C'è stato l'atteso incontro fra il premier e il leader in pectore del M5s. All'uscitaha parlato di un colloquio proficuo e cordiale. 'Daremo il contributo per velocizzare i processi ma saremo ...

Advertising

fattoquotidiano : CONTE INCONTRA DRAGHI L’ex premier spiegherà “da giurista” i nodi tecnici In caso di fiducia, decideranno gruppi pa… - fattoquotidiano : CONTE INCONTRA DRAGHI La questione più delicata resta la riforma della giustizia, sulla quale il neo-leader del Mov… - petergomezblog : La Lega è il primo sponsor della riforma Cartabia. Salvini incontra Draghi e dice: “Approvarla entro l’estate”… - marijoa64 : RT @carmelodipaola: Draghi incontra Conte. Capisco che #Draghi è il Presidente del Consiglio, ma #Conte chi è? - Ariel2575 : RT @carmelodipaola: Draghi incontra Conte. Capisco che #Draghi è il Presidente del Consiglio, ma #Conte chi è? -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi incontra

Governo

C'è stato l'atteso incontro fra il premier e il leader in pectore del M5s. All'uscita Conte ha parlato di un colloquio proficuo e cordiale. 'Daremo il contributo per velocizzare i processi ma saremo ...Decisione Johnson, 'omicida' Conte. 'Ho assicurato l'atteggiamento costruttivo da parte del M5S' Altre News Link utili Gemma Donati, chi è stata la moglie del Sommo Poeta che visse ...La seconda puntata dell’inchiesta “Follow the money” sul potente braccio destro di Salvini, Claudio Durigon, e sui 49 milioni della ...Anche sulla transizione ecologica e sul ministro Cingolani, sul cui operato il suo partito rumoreggia, solo parole al miele: “Ha tutta la nostra fiducia”. Quaranta minuti di incontro, convenevoli comp ...