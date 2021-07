Conte | Daremo contributo ma no impunità e processi finiti nel nulla

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 19 luglio 2021) Per il governo Draghi la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per stabilire i nuovi equilibri dopo l'investitura ufficiale del nuovo leader del M5s, Giuseppe. L'avvocato vedrà il premier per affrontare una questione spinosa, la riforma della Giustizia di Marta Cartabia Segui su affaritaliani.it