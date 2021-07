Che futuro hanno Zoom e le altre piattaforme di video-conferenza? (Di lunedì 19 luglio 2021) Le piattaforme online hanno facilitato il lavoro per migliaia di aziende che, con la pandemia da Covid-19, hanno dovuto chiudere le porte dei propri uffici e ricorrere al distanziamento sociale e al lavoro da remoto. Per alcuni, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex e i diversi sistemi di video-conferenza subiranno un declino man mano quando le restrizioni saranno allentate definitivamente, per altri invece siamo entrati in una nuova era digitale che sarà costruita anche intorno e grazie a questi programmi. Come riportato da Generation Digital, un report di Forst and Sullivan sul ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 luglio 2021) Leonlinefacilitato il lavoro per migliaia di aziende che, con la pandemia da Covid-19,dovuto chiudere le porte dei propri uffici e ricorrere al distanziamento sociale e al lavoro da remoto. Per alcuni,, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex e i diversi sistemi disubiranno un declino man mano quando le restrizioni saranno allentate definitivamente, per altri invece siamo entrati in una nuova era digitale che sarà costruita anche intorno e grazie a questi programmi. Come riportato da Generation Digital, un report di Forst and Sullivan sul ...

Advertising

virginiaraggi : Roma è e sarà sempre antifascista. Ho deposto una corona per commemorare il 78° anniversario del bombardamento che… - CottarelliCPI : In centomila rispondono al questionario sull'azionariato popolare. Spero sia il futuro del calcio. Per l'Inter e pe… - marattin : Un paese che abbia davvero a cuore il futuro (sul serio e non a parole), dopo i risultati delle prove Invalsi pubbl… - formichenews : Che futuro hanno Zoom e le altre piattaforme di video-conferenza? L'articolo di @giulia_anderson ??… - V_Marcianise : Il futuro è già iniziato! Vi presentiamo il nostro nuovo logo. Tutto nuovo ma con il solito spirito guerriero che d… -