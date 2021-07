Bollettino Covid, 7 morti e 2.072 casi, tasso positività al 2,3% (Di lunedì 19 luglio 2021) Si aggiorna di 7 morti il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. I nuovi casi, registrati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 a fronte di 89mila tamponi processati: il tasso di positività sale al 2,3%. Lo rende noto il Bollettino del Ministero della Salute. Aumentano di 6 unità le terapie intensive, di 52 i ricoveri. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Si aggiorna di 7il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. I nuovi, registrati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 a fronte di 89mila tamponi processati: ildisale al 2,3%. Lo rende noto ildel Ministero della Salute. Aumentano di 6 unità le terapie intensive, di 52 i ricoveri.

