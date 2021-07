Benedetta Rossi in ansia fino a che non lo vedo non sono tranquilla (Di lunedì 19 luglio 2021) Benedetta Rossi in ansia: «fino a che non lo vedo non sono tranquilla». I fan la incoraggiano. Tra entusiasmo e un pizzico di paura. In questo modo sta vivendo questi giorni la famosa influncer delle ricette. Infatti, sono le ultime ore per completare il suo libro annuale. Giorni pieni di impegni, con gli ultimi aggiustamenti Leggi su people24.myblog (Di lunedì 19 luglio 2021)in: «a che non lonon». I fan la incoraggiano. Tra entusiasmo e un pizzico di paura. In questo modo sta vivendo questi giorni la famosa influncer delle ricette. Infatti,le ultime ore per completare il suo libro annuale. Giorni pieni di impegni, con gli ultimi aggiustamenti

Advertising

LaMammaN1 : - ReTwitStorm_ita : “Non sono #Tranquilla…”. #Benedetta #Rossi, la #Famosa #Cuoca in #Ansia: “Finché non lo vedo…”… - zazoomblog : “Non sono tranquilla…”. Benedetta Rossi la famosa cuoca in ansia: “Finché non lo vedo…” - #tranquilla…”.… - infoitcultura : Benedetta Rossi, parmigiana di melanzane da buffet: la ricetta - infoitcultura : Smoothie bowls alla mela e kiwi | La ricetta di Benedetta Rossi -