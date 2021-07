Baby sitter lascia la bimba in auto per 7 ore: morta a 2 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) Una bambina di due anni è morta dopo essere stata dimenticata in auto dalla Baby sitter per più di sette ore. E' accaduto a Homestead, in Florida. La donna, Juana Perez-Domingo, 43 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, come riportano i media locali, Perez-Domingo ha accompagnato la piccola all'asilo nido, ma l'ha trovato chiuso. Per questo motivo, ha portato la bambina fino a casa sua, poi si è distratta e l'ha dimenticata in macchina. Dopo circa sette ore, la donna è tornata in auto e si è accorta di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 luglio 2021) Una bambina di duedopo essere stata dimenticata indallaper più di sette ore. E' accaduto a Homestead, in Florida. La donna, Juana Perez-Domingo, 43, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, come riportano i media locali, Perez-Domingo ha accompagnato la piccola all'asilo nido, ma l'ha trovato chiuso. Per questo motivo, ha portato la bambina fino a casa sua, poi si è distratta e l'ha dimenticata in macchina. Dopo circa sette ore, la donna è tornata ine si è accorta di ...

