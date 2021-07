Annalisa Areni confermata nel ruolo di responsabile Sud di UniCredit

(Di lunedì 19 luglio 2021) Cambiamenti e conferme all’interno di. Il regional manager per l’area Sud, che include Campania, Puglia, Calabria e Basilicata resta, sotto la guida delItalia, Niccolò Ubertalli.è presente in Campania con 109 filiali, oltre 1.000 dipendenti e sostiene l’economia del territorio con circa 5,5 miliardi di euro di finanziamenti a imprese e famiglie della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

