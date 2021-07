Wta Palermo 2021, programma e orari lunedì 19 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Il Wta 250 di Palermo entra nel vivo: lunedì 19 luglio si giocano i match di primo turno nel capoluogo siciliano. Saranno due le italiane in campo: Nuria Brancaccio, che aprirà le danze contro Jaqueline Adina Cristian, e Giulia Gatto-Monticone, la quale affronterà Maddison Inglis. Di seguito il programma completo. Centre Court A partire dalle 16:00: Nuria Brancaccio vs Jaqueline Adina Cristian A seguire: Qualificata vs Jil Teichmann (3) Non prima delle 20:00: Qualificata vs Liudmila Samsonova (2) A seguire: Giulia Gatto-Monticone vs Maddison Inglis Court 6 A partire dalle 16:00: Oceane Dodin (6) vs Alexandra Dulgheru A ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Il Wta 250 dientra nel vivo:19si giocano i match di primo turno nel capoluogo siciliano. Saranno due le italiane in campo: Nuria Brancaccio, che aprirà le danze contro Jaqueline Adina Cristian, e Giulia Gatto-Monticone, la quale affronterà Maddison Inglis. Di seguito ilcompleto. Centre Court A partire dalle 16:00: Nuria Brancaccio vs Jaqueline Adina Cristian A seguire: Qualificata vs Jil Teichmann (3) Non prima delle 20:00: Qualificata vs Liudmila Samsonova (2) A seguire: Giulia Gatto-Monticone vs Maddison Inglis Court 6 A partire dalle 16:00: Oceane Dodin (6) vs Alexandra Dulgheru A ...

