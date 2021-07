Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono lasciati | la conferma di lei

(Di domenica 18 luglio 2021) Ladiormai diversi giorni che si parla di crisi tra. Come sappiamo la coppia, nata poche settimane fa a Uomini e Donne, si è a un tratto allontanata, al punto che i due hanno anche smesso di seguirsi su Instagram. Adesso dopo tanti gossip in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GossipItalia3 : Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, storia finita: l’ex tronista rompe il silenzio sulla relazione… - blogtivvu : Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono lasciati: il doloroso sfogo dell’ex tronista - infoitcultura : Uomini e Donn, Samantha Curcio annuncia la rottura con Alessio - infoitcultura : Uomini e Donne, parla Samantha Curcio: “Perché con Alessio è finita” - ReTwitStorm_ita : “Sono #Stata #Costretta”. UeD, #Samantha a #Bomba su #Alessio. La verità che fa male #Dietro la rottura… -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Curcio

Hanno emozionato il pubblico di Uomini e Donne e si sono scelti fin dall'inizio, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. La storia trae Alessio Ceniccola sarebbe ormai volta al termine. Nonostante la loro relazione sembrasse andare a gonfie vele, tra sguardi complici e foto sorridenti su Instagram, ad oggi, la ...Questo è quanto sta accandendo ae Alessio Ceniccola , la cui vita di coppia è al centro del portali che trattano il gossip quotidianamente. Che a loro piaccia o no. Uomini e donne, ...Con un lunghissimo post sui social, Samantha Curcio conferma che lei e Alessio Ceniccola si sono lasciati: ecco le sue parole.Samantha Curcio e Alessio Cennicola sono stati una coppia nata a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni è stata la stessa Curcio ad annunciare la fine della ...