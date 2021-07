Rumor | Metroid Prime Trilogy | il port su Switch è già pronto?

(Di domenica 18 luglio 2021) In queste ore è iniziato a circolare in rete unsecondo il quale iling dipersarebbe già, ma Nintendo sta aspettando a pubblicarlo per motivi specifici L’E3 2021 ha riato sulla bocca di tutti il brand di, rimasto silente ormai troppo a lungo in effetti, con l’annuncio diDread. Non si hanno particolari notizie su4, in effetti, ma il nuovo capitolo della serie sarà il primo a sfruttare completamente le ...

Ultime Notizie dalla rete : Rumor Metroid

Everyeye Videogiochi

Molti fan si sono indispettiti, trainati dall'hype per i, per non aver trovato la tanto ... Nintendo Switch OLED sarà rilasciata ufficialmente il 4 ottobre 2021 assieme aDread , il nuovo ...E ci ha anche detto che uscirà presto : la data, precisamente, è l' 8 ottobre , in concomitanza col lancio diDread . Icircolanti in questi mesi sono tutti confermati, tranne uno, ...Tornano in auge le indiscrezioni legate al completamento di una versione Nintendo Switch della trilogia di Metroid Prime.Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch potrebbe già essere pronto? Un report di Jeff Grubb fornisce qualche informazione a riguardo.