Rugby a 7 | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

(Di domenica 18 luglio 2021) Si disputeranno tra il 26 e il 31 luglio i tornei maschili e femminili diseven ai Giochi Olimpici di2021. 24 squadre, 12 maschili e 12 femminile, che si sfideranno nella fase a gironi per poi affrontarsi negli scontri diretti che porteranno alla medaglia d’oro. Campioni uscenti le Fiji tra gli uomini e l’Australia tra le donne. Direttasu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Direttasu DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a ...

L'Italdonne torna a Parma dal 22 al 25 luglio: Parma si appresta ad ospitare nuovamente l'Italdonne per il secondo…

si appresta ad ospitare nuovamente l'Italdonne per il secondo collegiale estivo in calendario dal 22 al 25 luglio. Sede degli allenamenti la struttura federale di Moletolo, la Cittadella del Rugby.