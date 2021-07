Odio Mancini | non è capace di allenare e godo quando perde | gli insulti della star del calcio inglese | la vergogna del rosicone

(Di domenica 18 luglio 2021) Ma come rosicano gli inglesi? Si parla ovviamente ancorafinalissima di Euro 2020, la vittoria degli Azzurri di Roberto, proprio a Wembley. E si parla di quanto ancora i sudditi di sua maestà non abbiano digerito il ko. L'ultimo capitolo in tal senso lo scrive Wayne Bridge, ex calciatore del Manchester City, all'epoca allenato proprio da, il quale intervistato a The Big Stage di Bettingexpert si è scagliato in malo modo proprio contro il Ct. Bridgue, infatti, ha sparato ad alzo zero: "Mi ha fatto davvero male perchéRoberto, tutti sanno che non lo amo. Non direi che ...

Di sicuro Bridge non avrà dimenticato quel periodo e non nasconde che la vittoria dell'Italia sia stata per lui un duro colpo: "Mi ha fatto davvero male perchè, tutti sanno che non provo ...A seguire le sue parole, riprese dal Corriere dello Sport: ' Mi ha fatto davvero male perché, tutti sanno che non lo amo. Non direi che è il peggiore che ho avuto, ma tatticamente non è ...Bridge sull'odio verso Mancini anche della sua famiglia "Non solo la mia famiglia tifava per l'Inghilterra, ma tifava che Mancini perdesse, quindi ci ha ferito ancora di più. Non ...Mi ha fatto davvero male perchè odio Mancini, tutti sanno che non provo amore per lui. Non direi che è il peggiore che io abbia mai avuto, ma tatticamente non è poi così bravo. L’ex terzino di Chelsea ...