Milan, Pobega vuole restare: un ritiro intero per convincere Pioli (Di domenica 18 luglio 2021) Un gioiello da sgrezzare ulteriormente. Il Milan deve decidere il futuro di Tommaso Pobega, il giovane centrocampista protagonista nelle ultime stagioni con le maglie di Pordenone (Serie B) e Spezia (Serie A). Il calciatore vorrebbe restare in rossonero giocandosi le sue chance in quel di San Siro, ma la folta concorrenza meneghina potrebbe relegarlo spessissimo in panchina spezzando la sua crescita esponenziale. Il ragazzo ha un ritiro intero per cercare di convincere Stefano Pioli che, intanto, lo osserva con molta attenzione.

rimaneilmilan : RT @Giacapiana: Pobega arriverà in nazionale e farà una grande carriera. Vediamo di fargliela fare al Milan.???? - Frances32959929 : Estate 2020: bisogna vendere #Calabria per fare soldi……anno migliore di Davide.. Estate 2021: bisogna vendere… - Giacapiana : Pobega arriverà in nazionale e farà una grande carriera. Vediamo di fargliela fare al Milan.???? - SEMPREFMILAN : RT @MichaelCuomo7: Pensiero spassionato della notte: fossi il #Milan non “regalerei” mai #Pobega a Gasperini per questa cifra qui. https://… - Teo__Visma : @milco1066 @acmilan Dubito che Bennacer perderà il posto. Il Milan ha comunque bisogno di un play. E Pobega non lo è. -