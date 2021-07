L'operazione e il mancato rientro a casa: cos'ha Charlène (Di domenica 18 luglio 2021) Da tre mesi non torna nel Principato. Con una lunga intervista mette a tacere le voci di una crisi matrimoniale. E parla del suo problema di salute Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 luglio 2021) Da tre mesi non torna nel Principato. Con una lunga intervista mette a tacere le voci di una crisi matrimoniale. E parla del suo problema di salute

Advertising

IntErZLN : Io andrei direttamente al mancato riscatto di un giocatore del 1995 per sentenziare la bontà dell'operazione Diaz e… - rflgreco : @Davide_zeta_ @MohamedNassar_3 @FeliceRaimondo Con Tonali hanno fatto secondo me ancora meglio hanno messo in mano… - BortoneMauro : Assembramenti e mancato rispetto delle norme anticovid, tre locali chiusi tra Gallipoli e Nardò -