Locatelli (CTS): «Focolai dopo i festeggiamenti, effetto Euro 2020»

Franco Locatelli, coordinatore del CTS, ha parlato del possibile aumento dei contagi dopo i festeggiamenti per Euro 2020 Franco Locatelli, coordinatore del CTS, ha parlato del possibile aumento dei contagi dopo i festeggiamenti di Euro 2020. Le parole su Repubblica. LA CAVALCATA VINCENTE DELL'ITALIA A Euro 2020 – VIDEO «I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese. Anche nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un incremento, di circa 300 casi. Come ha documentato la ...

