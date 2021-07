Le tante novità di Android Auto relative alla nuova versione (Di domenica 18 luglio 2021) Qualche giorno fa è stata rilasciata sul Google Play Store la nuova versione (BETA) di Android Auto, il cui numero è 6.7.1127. Per adesso questa versione è ancora in fase di rilascio, dunque potrebbe non essere immediatamente disponibile per l’aggiornamento. Sicuramente rispetto alla precedente versione di Android Auto, sono state rivelate delle interessanti novità. Stando ad un recente teardown dell’APK di Android Auto, è emersa la presenza del supporto dual SIM (precisamente, sono ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Qualche giorno fa è stata rilasciata sul Google Play Store la(BETA) di, il cui numero è 6.7.1127. Per adesso questaè ancora in fase di rilascio, dunque potrebbe non essere immediatamente disponibile per l’aggiornamento. Sicuramente rispettoprecedentedi, sono state rivelate delle interessanti. Stando ad un recente teardown dell’APK di, è emersa la presenza del supporto dual SIM (precisamente, sono ...

Ultime Notizie dalla rete : tante novità San Domenichino 2021, ecco i nomi di tutti i premiati Tante le novità che hanno consentito al festival un vero salto di qualità: "Il premio ha un solido legame con il territorio e soprattutto con il nostro litorale " ha aggiunto Bugliani - . Abbiamo ...

PlayStation 5, svelato il funzionamento delle Schede Attività Al contrario di quella di Xbox Series X - S, l' interfaccia utente di PlayStation 5 ha subito grandi modifiche rispetto quella di PlayStation 4 . Tra le tante novità ci sono anche le Schede Attività, che permettono al giocatore di avere informazioni costanti sul progresso nell'ottenimento di trofei, indicandogli anche il tempo necessario per ...

Fortnite: Un leak svela Naruto, Ariana Grande e tante novità in arrivo GamerBrain.net