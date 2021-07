Le autorità della Malaysia hanno distrutto ben 1 | 069 attrezzature per il mining di criptovalutecon uno schiacciasassi

Le autorità della Malaysia hanno distrutto ben 1,069 attrezzature per il mining di criptovalute...con uno schiacciasassi (Di domenica 18 luglio 2021) Nella città di Sarawak, in Malaysia, le autorità locali hanno distrutto ben 1069 attrezzature informatiche per il mining di criptovalute. I PC in questione furono confiscati in seguito ad una serie di raid della polizia, avvenuti fra febbraio e aprile, per fermare un'operazione di mining di criptovalute. Ovviamente non era l'estrazione di criptovaluta ad essere considerata illegale, bensì il furto dell'elettricità ai danni dell'azienda elettrica, Sarawak Energy Berhad. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 luglio 2021) Nella città di Sarawak, in, lelocaliben 1069informatiche per ildi criptovalute. I PC in questione furono confiscati in seguito ad una serie di raidpolizia, avvenuti fra febbraio e aprile, per fermare un'operazione didi criptovalute. Ovviamente non era l'estrazione di criptovaluta ad essere considerata illegale, bensì il furto dell'elettricità ai danni dell'azienda elettrica, Sarawak Energy Berhad. Leggi altro...

