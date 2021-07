La guerra del calcio alla pirateria tv va fatta abbassando i prezzi, non a chiacchiere (Di domenica 18 luglio 2021) Caro Napolista, come una moltitudine di italiani, ho disdetto Sky. Le mie rimostranze non sono rivolte alle condizioni capestro e i prezzi salati dell’emittente satellitare, punto il dito contro la Lega serie A che ha guardato al proprio orticello senza favorire una reale concorrenza. Lamentano i danni che la pirateria arreca al calcio, ma sono loro che la fanno crescere. Si trattava di scegliere tra i 60 euro mensili di Sky e i 10 del pezzotto, adesso con 20 al mese gli utenti faranno sicuramente una scelta di legalità. Questo però, è stato possibile solo per la strategia suicida di Sky che ha ritenuto i clienti lobotomizzati al punto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021) Caro Napolista, come una moltitudine di italiani, ho disdetto Sky. Le mie rimostranze non sono rivolte alle condizioni capestro e isalati dell’emittente satellitare, punto il dito contro la Lega serie A che ha guardato al proprio orticello senza favorire una reale concorrenza. Lamentano i danni che laarreca al, ma sono loro che la fanno crescere. Si trattava di scegliere tra i 60 euro mensili di Sky e i 10 del pezzotto, adesso con 20 al mese gli utenti faranno sicuramente una scelta di legalità. Questo però, è stato possibile solo per la strategia suicida di Sky che ha ritenuto i clienti lobotomizzati al punto ...

