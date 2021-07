Il Pnrr, l’Ue e il problema del pre-finanziamento. Scrive Paganetto (Di domenica 18 luglio 2021) L’approvazione del Pnrr dell’Italia (ma anche di altri 11 paesi) ha determinato l’avvio effettivo del Next GeEu, il piano nato quasi un anno fa per fronteggiare la crisi economica e sociale seguita alla pandemia. La notizia della disponibilità reale ed immediato di un prefinanziamento del 13% dell’importo totale assegnato agli Stati significa per l’Italia l’arrivo di 25 miliardi di euro. Ci si deve unire alle dichiarazioni di molta soddisfazione che ne sono seguite, a cominciare da quelle del Commissario Paolo Gentiloni e del ministro Daniele Franco. Insieme alla soddisfazione per l’avvio di un processo decisivo per le sorti della nostra economia vanno ... Leggi su formiche (Di domenica 18 luglio 2021) L’approvazione deldell’Italia (ma anche di altri 11 paesi) ha determinato l’avvio effettivo del Next GeEu, il piano nato quasi un anno fa per fronteggiare la crisi economica e sociale seguita alla pandemia. La notizia della disponibilità reale ed immediato di un predel 13% dell’importo totale assegnato agli Stati significa per l’Italia l’arrivo di 25 miliardi di euro. Ci si deve unire alle dichiarazioni di molta soddisfazione che ne sono seguite, a cominciare da quelle del Commissario Paolo Gentiloni e del ministro Daniele Franco. Insieme alla soddisfazione per l’avvio di un processo decisivo per le sorti della nostra economia vanno ...

