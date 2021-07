Formula 1, il bilancio della prima Sprint Race: un esperimento riuscito a metà (Di domenica 18 luglio 2021) Max Verstappen ha vinto la prima Sprint Qualifying Race di Formula 1, il nuovo formato introdotto in questo fine settimana per stabilire la griglia di partenza del gran premio di domenica di Silverstone. Il pilota olandese ha conquistato così la pole position del GP di Gran Bretagna (e anche tre punti in classifica), dopo che ieri era stato Lewis Hamilton ad ottenere il miglior tempo, cosa che gli aveva permesso di scattare dalla prima casella nella gara Sprint. L'inglese ha chiuso al secondo posto davanti a Bottas, bene il ferrarista Leclerc, quarto (solo 11° Sainz con l'altra ... Leggi su gqitalia (Di domenica 18 luglio 2021) Max Verstappen ha vinto laQualifyingdi1, il nuovo formato introdotto in questo fine settimana per stabilire la griglia di partenza del gran premio di domenica di Silverstone. Il pilota olandese ha conquistato così la pole position del GP di Gran Bretagna (e anche tre punti in classifica), dopo che ieri era stato Lewis Hamilton ad ottenere il miglior tempo, cosa che gli aveva permesso di scattare dallacasella nella gara. L'inglese ha chiuso al secondo posto davanti a Bottas, bene il ferrarista Leclerc, quarto (solo 11° Sainz con l'altra ...

Advertising

Volevomarcioam1 : @giorscar10 @Gianpaolo_5 @romeoagresti @GoalItalia Non a caso la notizia parla di prestito che è la formula contrat… - Cortini1899 : @TheAngloItalian Sono d’accordo. Comunque leggevo che questa formula del prestito secco sia utile (non so come …)… - Zaffo97 : @Zoroback_023 De Paul, a prescindere da quanto è stato venduto, era imprendibile per la concorrenza. Se il Milan fo… - Mirkomilan84 : @massimo12930852 @RudyGaletti Io sono d'accordo con te, ma la strategia adottata è ottima. Certo non possiamo prete… -