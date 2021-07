Finding Paradise in arrivo su sistemi mobile – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 18 luglio 2021) Finding Paradise, il seguito di To The Moon e A Bird Story, sta per arrivare sui sistemi iOS e Android, per la gioia di chi ama giocare su mobile.. Il publisher X.D. Network e lo sviluppatore Freebird Games hanno annunciato che Finding Paradise arriverà su sistemi mobile. Più precisamente su sistemi iOS e Android. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta del seguito di To the Moon e A Bird Story, due titoli narrativi molto amati. Chi vuole può preregistrarsi al gioco su Taptap. Pubblicato anche un trailer d’accompagnamento ... Leggi su helpmetech (Di domenica 18 luglio 2021), il seguito di To The Moon e A Bird Story, sta per arrivare suiiOS e Android, per la gioia di chi ama giocare su.. Il publisher X.D. Network e lo sviluppatore Freebird Games hanno annunciato chearriverà su. Più precisamente suiOS e Android. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta del seguito di To the Moon e A Bird Story, due titoli narrativi molto amati. Chi vuole può preregistrarsi al gioco su Taptap. Pubblicato anche un trailer d’accompagnamento ...

