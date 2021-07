Emma Bonino torna in +Europa dopo la rottura | accolta con una standing ovation | VIDEO

(Di domenica 18 luglio 2021) Giornata di grandi ritorni in, la fondatrice del partito di matrice europeista e progressista, ha annunciato il suo rientro durante il secondo congresso nazionale all’hotel Hilton di Fiumicino, venendocon una vera e propria. ”Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l’impasse. Poi litigheremo ancora, sia ben chiaro, ma una cosa ho imparato in questi otto mesi e spero anche voi: che il rispetto non ...

torna in +Europa: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso a Roma: "Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e ...Lo ha annunciatoal congresso di Più Europa. La sala ha accolto l'annuncio del rientro dellacon una standing ovation.Domenica, 18 luglio 2021 Home > aiTv > Standing ovation per Emma Bonino al suo arrivo al Congresso di +Europa (Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2021 La standing ovation per Emma Bonino al suo ingresso n ...Emma Bonino torna in +Europa: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso a Roma: “Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo ...