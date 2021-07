Elisabetta Gregoraci incanta Tommaso Stanzani | svelata la sua “arma segreta”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 18 luglio 2021)è riuscita nell’intento di conquistare anche. L’esperienza a Battiti Live per il giovane ballerino ha rappresentato non solo un’occasione di crescita professionale ma gli ha anche permesso di conoscere una persona speciale alla quale ha riservato solo parole di grande stima.conquista ancheIn una recente intervista... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.