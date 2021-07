Conte, i paragoni con Ibra e Suarez e... Ecco chi è Satriano, il baby gioiello dell'Inter (Di domenica 18 luglio 2021) Martin Satriano ha realizzato un gran gol nell'amichevole contro il Lugano e ora Inzaghi potrebbe pensare di aggregarlo in pianta stabile alla prima squadra. Ecco chi è il classe 2001 che in molti ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 18 luglio 2021) Martinha realizzato un gran gol nell'amichevole contro il Lugano e ora Inzaghi potrebbe pensare di aggregarlo in pianta stabile alla prima squadra.chi è il classe 2001 che in molti ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Antonio #Conte, i paragoni con Ibra e Suarez e... Ecco chi è #Satriano, il baby gioiello dell'#Inter - Gazzetta_it : VIDEO Antonio #Conte, i paragoni con Ibra e Suarez e... Ecco chi è #Satriano, il baby gioiello dell'#Inter - _muffinbutton : Grazie a me stessa per quando ho deciso che non avrei seguito NIENTE del pre campionato perché già i paragoni Conte… - achille_conte : @marcodevidi @martafana Il Lussemburgo è un paradiso fiscale minuscolo, non ha senso fare paragoni con l'Italia e c… - mammasonoadubai : Non si possono fare paragoni ?? Inter di conte tanta roba, ma la squadra del 22 maggio 2010 con Zanetti rimarrà LA s… -