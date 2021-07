Chelsea, pronto l’assalto a Lewandowski. Ma il Bayern fa muro (Di domenica 18 luglio 2021) Il Chelsea sulle tracce di Robert Lewandowski, numero 9 del Bayern Monaco che, però, non è intenzionato a trattare Quarantotto gol in 40 partite giocate con il Bayern Monaco, più altri 3 in 3 partite dell’Europeo con la Polonia, che non sono però bastati ai ragazzi del ct Paulo Sousa per passare il girone. Questo il bottino di Robert Lewandowski nella passata stagione, che si è conclusa con l’ennesimo campionato tedesco finito in bacheca, oltre che con il titolo di capocannoniere del campionato. Numeri che fanno gola alle big d’Europa, che tentano l’assalto ad uno dei più forti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Ilsulle tracce di Robert, numero 9 delMonaco che, però, non è intenzionato a trattare Quarantotto gol in 40 partite giocate con ilMonaco, più altri 3 in 3 partite dell’Europeo con la Polonia, che non sono però bastati ai ragazzi del ct Paulo Sousa per passare il girone. Questo il bottino di Robertnella passata stagione, che si è conclusa con l’ennesimo campionato tedesco finito in bacheca, oltre che con il titolo di capocannoniere del campionato. Numeri che fanno gola alle big d’Europa, che tentanoad uno dei più forti ...

Kovacic al Milan?/ Calciomercato news, ipotesi di scambio col Chelsea per Kessie Nel caso in cui il Milan dovesse incontrare delle difficoltà nel prolungare il rapporto con il mediano, su cui mister Pioli vorrebbe assolutamente continuare a puntare, il Chelsea è pronto a farsi ...

Chelsea, pronto l'assalto a Lewandowski. Ma il Bayern fa muro Calcio News 24 Il Chelsea ci riprova con Robert Lewandowski Il Chelsea torna alla carica con Lewandowski Euro2020 non è andato come avrebbe voluto Robert Lewandowski, con la sua Polonia eliminata al primo turno. Il bomber del Bayern Monaco è pronto per rifar ...

Kovacic al Milan?/ Calciomercato news, ipotesi di scambio col Chelsea per Kessie Calciomercato news, il Milan vorrebbe riottenere Bakayoko ed il Chelsea segue con interesse Franck Kessie. Possibile un maxi scambio comprendente anche il croato Kovacic?

