Bucata la “bolla” del Villaggio Olimpico | primi atleti positivi a Tokyo

(Di domenica 18 luglio 2021) Dopo i 15 casi riscontrati ieri tra le persone accreditate ai Giochi di, arrivano anche le primetà tra gliall’interno del. Sono due gli sportivi che – sottoposti a tampone – risultano contagiati. Lo ha comunicato oggi il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, che però non ha rivelato né la nazionalità né la disciplina degliinteressati, specificando però che non sono giapponesi. Itutti dello stesso “team” Con questi ultimi due casi, secondo il bilancio raccolto dall’agenzia di stampa ufficiale Kyodo, il ...

la Repubblica

Due atleti all'interno del Villaggio Olimpico e uno all'esterno sono risultati positivi a 5 giorni dall'inizio dei Giochi di Tokyo ...Addio bolla, fermati un delegato nigeriano e un membro del Cio, tensione tra gli atleti. Nuova stretta sugli arrivi dall'estero. Bach ammette: "La ...