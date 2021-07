Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 luglio 2021)DEL 17 LUGLIOORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI INIZIAMO DA VIA BRACCIANESE, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PARAVIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; AL MOMENTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO VERSO LATINA. IN PROVINCIA DI RIETI, NEL COMUNE DI LEONESSA, FINO ALLE 18:00 DI OGGI RESTERÀ CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 69 SELVAPIANA DAL KM 0+700 AL KM 2+000 PER CONSENTIRE ...