Un giocatore della Lazio è nel mirino del Psg

(Di sabato 17 luglio 2021) Correa Psg, un’affare che ancora non è entrato nel vivo. Correa, come sappiamo, ha chiesto la cessione e nel 4-3-3 centrerebbe poco. Ecco che il Psg prova ad approfittarne cercando di acquistare l’argentino. Correa Psg, i dettaglitrattativa Correa Psg, i contatti ci sono anche se la chiusura non è ancora vicina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà i dialoghi tra Paris Saint-Germain eper Joaquin Correa ci sono stati anche nelle ultime ore, ma non siamo vicini alla chiusura. E non è scontato che la chiusura arrivi. Il motivo di questo congelamentotrattativa tra i due club è che c’è distanza sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : giocatore della

Aggregatosi ora al resto del gruppo, i dirigenti della Lazio stanno valutando se possa essere lui o Correa il giocatore da sacrificare in questa finestra estiva. Secondo quanto rivelato dalla stampa ...
Il giocatore però non è arrivato ancora in Italia e per la conclusione della trattativa il club rossonero dovrà attendere ancora un po'. Ci sono ancora dei dettagli da risolvere con il Monaco prima ...