Tokyo 2020, oltre 1400 casi di Covid nella capitale in 24 ore: dato più alto da sei mesi (Di sabato 17 luglio 2021) In peggioramento la situazione legata all’emergenza Covid in Giappone a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e in particolare proprio nella capitale, dove nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati 1.410 nuovi casi di contagio. E’ il quarto giorno di fila sopra i mille casi e si tratta del dato peggiore in tal senso negli ultimi sei mesi. Resta dunque alta l’allerta e tanta la preoccupazione in vista dei Giochi che, nonostante si disputino a porte chiuse, rischiano di far salire i contagi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) In peggioramento la situazione legata all’emergenzain Giappone a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi die in particolare proprio, dove nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati 1.410 nuovidi contagio. E’ il quarto giorno di fila sopra i millee si tratta delpeggiore in tal senso negli ultimi sei. Resta dunque alta l’allerta e tanta la preoccupazione in vista dei Giochi che, nonostante si disputino a porte chiuse, rischiano di far salire i contagi. SportFace.

