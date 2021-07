(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoApice – Momenti di paura questo pomeriggio ad Apice per l’autista di unache si stava per ribaltare durante l’operazione di raccolta dei rifiutila stradadi Apice. Data l’oggettiva difficoltà da parte del conducente, sono stati allertati immediatamente idelche sono intervenuti per aiutare il mezzo a rimanere aderente alla strada ed evitare che finisse su un fianco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Spazzatrice rischia di ribaltarsi lungo la #Provinciale, intervento dei Vigili del Fuoco **… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazzatrice rischia

anteprima24.it

Di tanto in tanto nei vicoli del quartiere Vasto interviene lameccanica. La ... specie di sera, sidi trovarsi le blatte fin dentro gli appartamenti. Purtroppo - continua l'......fino ad oggi ha lavorato al magazzino comunale dapprima come addetto alla guida della, ... un servizio fondamentale per i cittadini, un nostro punto di forza chedi non bastare, ...Qualche settimana fa i residenti del quartiere Vasto avevano messo in campo una iniziativa per sensibilizzare il territorio sullo spinoso problema dei rifiuti abbandonati in strada.