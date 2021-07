Riforma pensioni 2021, l’editoriale oggi 17 luglio: 25 anni di calcolo contributivo (Di sabato 17 luglio 2021) Sono ormai oltre 25 anni che vige in Italia in ambito previdenziale il sistema contributivo. Il Governo Dini, infatti, nel lontano 1995 per fronteggiare l’aumento del costo previdenziale in Italia fece approvare una legge che avrebbe dal 1 gennaio 1996 stravolto al ribasso l’entità dell’assegno pensionistico. In un solo giorno dal 31/12/1995 al 1/1/1996 i futuri pensionati si ritrovarono in un buco nero che avrebbe causato negli anni successivi dei danni devastanti e di cui quasi nessuno all’epoca si rese conto. pensioni 2021, il sistema contributivo e ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 17 luglio 2021) Sono ormai oltre 25che vige in Italia in ambito previdenziale il sistema. Il Governo Dini, infatti, nel lontano 1995 per fronteggiare l’aumento del costo previdenziale in Italia fece approvare una legge che avrebbe dal 1 gennaio 1996 stravolto al ribasso l’entità dell’assegnostico. In un solo giorno dal 31/12/1995 al 1/1/1996 i futuri pensionati si ritrovarono in un buco nero che avrebbe causato neglisuccessivi dei ddevastanti e di cui quasi nessuno all’epoca si rese conto., il sistemae ...

