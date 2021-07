Presto sarà possibile accedere a WhatsApp senza smartphone (Di sabato 17 luglio 2021) Un cambiamento radicale atteso da milioni di utenti. Presto sarà possibile accedere a WhatsApp senza passare dallo smartphone. La sincronizzazione multi-dispositivo sarà infatti possibile anche senza usare un telefono nelle vicinanze, sia da desktop (con MacOS e Windows) sia su Portal, lo smart display di Facebook. Fino ad oggi lo smartphone è stato l’unico mezzo per avere la chiave d’identità indispensabile per cifrare i messaggi con la crittografia end-to-end, da qualche anno disponibile sull’app. Gli ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 luglio 2021) Un cambiamento radicale atteso da milioni di utenti.passare dallo. La sincronizzazione multi-dispositivoinfattiancheusare un telefono nelle vicinanze, sia da desktop (con MacOS e Windows) sia su Portal, lo smart display di Facebook. Fino ad oggi loè stato l’unico mezzo per avere la chiave d’identità indispensabile per cifrare i messaggi con la crittografia end-to-end, da qualche anno disponibile sull’app. Gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ema, è troppo presto per dire se e quando sarà necessaria una dose di richiamo contro il Covid-19. #ANSA - AlfredoBini4 : RT @tg2rai: #Covid19, continua a crescere il contagio. Oltre 2 milioni gli over 50 ancora non vaccinati. E gli esperti lanciano l'allarme s… - tg2rai : #Covid19, continua a crescere il contagio. Oltre 2 milioni gli over 50 ancora non vaccinati. E gli esperti lanciano… - 91K1SSY0U : @HAZZAVMEDICINE presto lo sarà - babiehynjn : @hyvnthighs he usually does it when they're really busy on sunday, è anche troppo presto in caso dovesse finire pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto sarà Covid: salgono contagi, ma per cambiare colore conteranno ricoveri Read More Sport Champions League 2023: la finale sarà a Istanbul 17 Luglio 2021 Il Comitato ... Read More World Bolsonaro migliora, potrebbe essere dimesso presto 17 Luglio 2021 Migliorano le condizioni ...

Autopsia per il sub morto a Cala Luna: dolore e cordoglio a Nuoro e Gavoi Sarà l'autopsia ad accertare le cause di morte di Paolo Sedda , il poliziotto di 48anni di Nuoro in ... Salirai presto dagli abissi di Cala Luna alla Gloria dei Cieli' lo ha ricordato sempre su Facebook ...

Presto sarà possibile accedere a WhatsApp senza smartphone - La Prima Pagina La Prima Pagina Read More Sport Champions League 2023: la finalea Istanbul 17 Luglio 2021 Il Comitato ... Read More World Bolsonaro migliora, potrebbe essere dimesso17 Luglio 2021 Migliorano le condizioni ...l'autopsia ad accertare le cause di morte di Paolo Sedda , il poliziotto di 48anni di Nuoro in ... Saliraidagli abissi di Cala Luna alla Gloria dei Cieli' lo ha ricordato sempre su Facebook ...