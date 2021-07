Matt e Bise, notizia che fa gioire i fan: diventerà papà (Di sabato 17 luglio 2021) Valentino Bisegna di ‘Matt e Bise’ annuncia un’importante novità, a breve diventerà papà per la prima volta, i fan lo riempiono di affetto Valentino Bisegna, del duo comico Matt e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 luglio 2021) Valentinogna di ‘’ annuncia un’importante novità, a breveper la prima volta, i fan lo riempiono di affetto Valentinogna, del duo comicoe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Martina78708347 : RT @Sk89976225: Ma in che senso Bise di Matt e Bise diventa padre, ohhh, fermate il giocoooo - angeelic_97 : RT @scivolidinuovo_: no raga ma bise di 'matt e bise' diventerà papà piango ?? - GiuliaBartoccii : bise papà... io che er rimasta in cosa al globo di busnago per la foto con matt e bise. - HedaStormborn_ : @vogliodormiii Bise di Matt e Bise? ?? - JUNGH0UR : in che senso valerio di Matt e Bise diventerà papà -

