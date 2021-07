"Le nostre riforme non le tocchi". M5s, Conte-leader sfida subito Draghi: il governo rischia? (Di sabato 17 luglio 2021) "Ripartiamo con il vento delle battaglie che verranno - queste le prime parole che il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte ha pronunciato durante una diretta Facebook per presentare il nuovo statuto dei grillini -. A partire da oggi potete leggerlo, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso". Il tono del suo discorso non è stato affatto conciliante, soprattutto quando ha parlato dell'azione di governo: "Ci sono degli impegni che abbiamo mantenuto con le riforme realizzate, che oggi non possiamo accettare che vengano cancellate". Chiaro riferimento alla riforma della Giustizia della ministra Marta Cartabia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) "Ripartiamo con il vento delle battaglie che verranno - queste le prime parole che ilin pectore del M5s Giuseppeha pronunciato durante una diretta Facebook per presentare il nuovo statuto dei grillini -. A partire da oggi potete leggerlo, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso". Il tono del suo discorso non è stato affatto conciliante, soprattutto quando ha parlato dell'azione di: "Ci sono degli impegni che abbiamo mantenuto con lerealizzate, che oggi non possiamo accettare che vengano cancellate". Chiaro riferimento alla riforma della Giustizia della ministra Marta Cartabia, ...

