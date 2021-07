L'ABC del G8 di Genova del 2001 (Di sabato 17 luglio 2021) A Genova, dal 20 al 22 luglio 2001, si riuniscono gli 8 Grandi della Terra: George W. Bush, Vladimir Putin, Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schroder, Junichiro Koizumi, Jean Chretien e Silvio Berlusconi. All’ordine del giorno del vertice del G8, la gestione economica mondiale, il commercio internazionale e il rapporto con i paesi in via di sviluppo. Negli stessi giorni, i movimenti no-global e le associazioni pacifiste danno vita a Genova a manifestazioni di dissenso per chiedere un'economia più equa e meno globalizzata: il loro slogan più famoso è “un altro mondo è possibile”. Nelle manifestazioni, inizialmente pacifiche, la tensione ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 luglio 2021) A, dal 20 al 22 luglio, si riuniscono gli 8 Grandi della Terra: George W. Bush, Vladimir Putin, Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schroder, Junichiro Koizumi, Jean Chretien e Silvio Berlusconi. All’ordine del giorno del vertice del G8, la gestione economica mondiale, il commercio internazionale e il rapporto con i paesi in via di sviluppo. Negli stessi giorni, i movimenti no-global e le associazioni pacifiste danno vita aa manifestazioni di dissenso per chiedere un'economia più equa e meno globalizzata: il loro slogan più famoso è “un altro mondo è possibile”. Nelle manifestazioni, inizialmente pacifiche, la tensione ...

