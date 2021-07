La Mecca: pellegrinaggio riservato ai soli residenti, per il secondo anno consecutivo (Di sabato 17 luglio 2021) Inizia oggi il tradizionale pellegrinaggio a La Mecca e, per il secondo anno consecutivo, sarà riservato solo ai residenti in Arabia saudita e a un numero massimo di 60 mila persone. Prima della pandemia, erano più di due milioni i fedeli da tutto il mondo che si recavano a La Mecca, ma alla luce della su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 luglio 2021) Inizia oggi il tradizionalea Lae, per il, saràsolo aiin Arabia saudita e a un numero massimo di 60 mila persone. Prima della pandemia, erano più di due milioni i fedeli da tutto il mondo che si recavano a La, ma alla luce della su Quotidianpost.

