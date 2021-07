Inter, vittoria ai rigori con il Lugano dopo il 2-2 del 90? (Di sabato 17 luglio 2021) L’Inter vince la Lugano Region Cup ai calci di rigore, dimostrando un buon carattere alla prima uscita stagionale contro il Lugano, club elvetico più avanti nella preparazione. È il Lugano ad andare in doppio vantaggio con Lovric e Facchinetti al 30? e al 35?, poi al 38? D’Ambrosio riapre il match per i nerazzurri. Nella ripresa è Satriano a conquistarsi il pareggio e dunque la possibilità dei tiri dal dischetto. Ai rigori Radu para su Guidotti e Covilo. A calciare il rigore decisivo per i nerazzurri è invece il capitano Andrea Ranocchia che insacca e regala il successo ai suoi. Buon test per Inzaghi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) L’vince laRegion Cup ai calci di rigore, dimostrando un buon carattere alla prima uscita stagionale contro il, club elvetico più avanti nella preparazione. È ilad andare in doppio vantaggio con Lovric e Facchinetti al 30? e al 35?, poi al 38? D’Ambrosio riapre il match per i nerazzurri. Nella ripresa è Satriano a conquistarsi il pareggio e dunque la possibilità dei tiri dal dischetto. AiRadu para su Guidotti e Covilo. A calciare il rigore decisivo per i nerazzurri è invece il capitano Andrea Ranocchia che insacca e regala il successo ai suoi. Buon test per Inzaghi ...

