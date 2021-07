Il Pd attacca Letizia Moratti | ' Non considera la variante Delta e fa affermazioni ottimistiche infondate'

(Di sabato 17 luglio 2021) In questo momento in Italia sta pesando molto la decisione, da parte di alcuni, di non vaccinarsi. "confonde il numero di adesioni con la popolazione che ha effettivamente completato ...

In questo momento in Italia sta pesando molto la decisione, da parte di alcuni, di non vaccinarsi. "Moratti confonde il numero di adesioni con la popolazione che ha effettivamente completato il ciclo vaccinale e rimuove l'esistenza della variante delta, rilasciando informazioni superficiali ...Ma oggi, dopo i "grandi sindaci del centrodestra" Gabriele Albertini eMoratti, "non c'è ... Eil primo cittadino uscente, il dem Beppe Sala. "Di questo ha bisogno Milano, non di un ...In questo momento in Italia sta pesando molto la decisione, da parte di alcuni, di non vaccinarsi. "Letizia Moratti confonde il numero di adesioni con la popolazione che ha effettivamente completato ...Alla presentazione del candidato qualche lite, ma dalla Lega a FdI ci si stringe intorno al pediatra della fedelissima di Arcore Licia Ronzulli ...