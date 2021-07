France | la recensione | in diretta dall’infelicità

(Di sabato 17 luglio 2021) Ladi: in concorso a Cannes 2021, Bruno Dumont sfiora la satira cinica, ma si sofferma con stucchevole morbosità sul triste destino di una donna in piena crisi d'identità. Domande pruriginose, telecamere che insistono sul dolore, sensazionalismo alla ricerca di storie appassionanti da spiattellare in prima pagina o in prima serata. Se apriamo questadirievocando il peggior giornalismo possibile è perché nel film di Bruno Dumont ne subiamo le conseguenze. Anzi, ne raccogliamo i cocci. La triste storia della sua giornalista-star è l'inevitabile risultato di una fabbrica mediatica bulimica, ...

, satira sociale che mastica l'oscenità morale della nostra epoca e sputa fiele. Léa Seydoux protagonista assoluta nell'ultimo film di Bruno Dumont. Presentato in Concorso al Festival di ...... che poi ricomincia a lavorare ancora più manipolatrice di prima, e poi cade di nuovo nella polvere e poi di nuovo, forse, si rialza ma non migliora - quel checi vuole raccontare è piuttosto ...La recensione di France: in concorso a Cannes 2021, Bruno Dumont sfiora la satira cinica, ma si sofferma con stucchevole morbosità sul triste destino di una donna in piena crisi d'identità. Domande pr ...