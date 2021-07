Ex direttore di banca ucciso mentre preleva al bancomat (Di sabato 17 luglio 2021) Un uomo di 69 anni, Giovanni Caramuscio , è stato ucciso poco prima della mezzanotte mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat nel centro di Lequile, nel Leccese. Ad aggredirlo sarebbero ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Un uomo di 69 anni, Giovanni Caramuscio , è statopoco prima della mezzanotteva contanti da uno sportellonel centro di Lequile, nel Leccese. Ad aggredirlo sarebbero ...

