DIRETTA F1, GP Gran Bretagna LIVE: tutti in pista per la FP2, ma la mente è già alla Qualifying Race (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Si annuncia un sabato meno semplice, invece, per Carlos Sainz, costretto a scattare dalla nona posizione e, quindi, chiamato alla rimonta nei 100 km della Qualifying Race 12.51 Sul fronte Ferrari, invece, ottimo quarto posto per Charles Leclerc, che come sempre nella Q3 ha saputo centrare il guizzo giusto, inserendo la sua SF21 tra Bottas e Perez 12.48 L’olandese, invece, dall’alto dei suoi 32 punti di vantaggio potrebbe correre in difesa per limitare i danni su una pista che è un vero “feudo” per l’inglese. Ma, conoscendo il ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Si annuncia un sabato meno semplice, invece, per Carlos Sainz, costretto a scattare dnona posizione e, quindi, chiamatorimonta nei 100 km della12.51 Sul fronte Ferrari, invece, ottimo quarto posto per Charles Leclerc, che come sempre nella Q3 ha saputo centrare il guizzo giusto, inserendo la sua SF21 tra Bottas e Perez 12.48 L’olandese, invece, dall’alto dei suoi 32 punti di vantaggio potrebbe correre in difesa per limitare i danni su unache è un vero “feudo” per l’inglese. Ma, conoscendo il ...

