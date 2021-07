(Di sabato 17 luglio 2021) "può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di crescere ancora di più. Per quanto mi riguarda è un calciatore, poi nelle dinamiche di ...

Advertising

glooit : D'Aversa, Damsgaard? è importante per Samp leggi su Gloo - AleCat_91 : IL DEVASTANTE CALCIOMERCATO FAGIOLATA DELLA SAMPDORIA DI D'AVERSA, ECCO ... -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa Damsgaard

può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di ... Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Roberto D'a Sky Sport parlando del futuro del talento ...E con D'prime impressioni? "Il mister ha le idee chiare, lo conosco da 4 giorni ma mi pare ... Aha fatto i complimenti? "Certo, ma non mi ha stupito il suo exploit. Tutti i tifosi ..."Damsgaard puo' dimostrare ancora di piu' il suo valore nel ... Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa a Sky Sport parlando del futuro del talento danese. Intanto da Bundesliga e ..."Damsgaard può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di crescere ancora di più. Per quanto mi riguarda è un calciatore importante, poi nelle dinamiche di me ...