Covid in Puglia, crescono i contagi: su 6.702 tamponi 81 positivi e un morto. Sale tasso di positività al'1,2% (Di sabato 17 luglio 2021) BARI - Oggi sabato 17 luglio in Puglia sono stati registrati 81 casi su 6.702 test per l'infezione da Covid - 19, con una incidenza che Sale a 1,2%. I nuovi positivi sono 29 in provincia di Lecce, 23 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 luglio 2021) BARI - Oggi sabato 17 luglio insono stati registrati 81 casi su 6.702 test per l'infezione da- 19, con una incidenza chea 1,2%. I nuovisono 29 in provincia di Lecce, 23 ...

