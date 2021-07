Conte: "Non accetteremo che le nostre riforme siano cancellate" (Di sabato 17 luglio 2021) “Il M5s riparte con nuovo slancio. Sono stati mesi difficili, abbiamo superato momenti di stanchezza. Possiamo ripartire con il vento delle battaglie che verranno. A partire da oggi potete leggere lo statuto, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso Giuseppe Conte appare sui canali social per annunciare l’arrivo del nuovo statuto del Movimento 5 stelle. In maniche di camicia, l’ex premier spiega che la compagine deve “ritrovare nuova linfa ”. “Anche il Movimento è cambiato nel tempo ma mantenendo il suo tratto distintivo cioè mettere al centro sempre e soltanto gli interesse di voi cittadini”, ha continuato. Un riferimento poi alle riforme, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) “Il M5s riparte con nuovo slancio. Sono stati mesi difficili, abbiamo superato momenti di stanchezza. Possiamo ripartire con il vento delle battaglie che verranno. A partire da oggi potete leggere lo statuto, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso Giuseppeappare sui canali social per annunciare l’arrivo del nuovo statuto del Movimento 5 stelle. In maniche di camicia, l’ex premier spiega che la compagine deve “ritrovare nuova linfa ”. “Anche il Movimento è cambiato nel tempo ma mantenendo il suo tratto distintivo cioè mettere al centro sempre e soltanto gli interesse di voi cittadini”, ha continuato. Un riferimento poi alle, ...

Advertising

fattoquotidiano : IL CALCIO È L'OPPIO DEI MIGLIORI È evidente che con Conte capo del governo non avremmo vinto niente, che con Arcuri… - marcocappato : Settimane di rissa su uno Statuto segreto sono finite come dovevano finire: a pranzo. Sarebbe ora di aprire un co… - ilriformista : Il #ddlZan non merita risposte per Giuseppe Conte, che non prende posizione sul tema che infiamma il Senato - ErmannoKilgore : Conte: 'Non accetteremo che le nostre riforme siano cancellate' | L'HuffPost - elisabettap38 : RT @Virus1979C: Conte: il reddito di cittadinanza va migliorato non abolito. No all'impunita'. -