Caso Penna | una giustizia di riserva

(Di sabato 17 luglio 2021) di Michelangelo Russo La vicenda del collega Roberto, alla ribalta mediatica in queste ore, è un argomento difficile da trattare in sede di commento. Perché la cronaca sono i fatti come emergono da carte scritte, i commenti sono pareri e giudizi. Le sentenze si poggiano sui fatti, come sappiamo. Ma i giudizi finali spettano alla cultura e sapienza dei magistrati. Che faranno sentenze tanto più giuste quanto più umane possibile. E’ il loro ruolo, altrimenti le sentenze potrebbero farle benissimo, già da adesso, i computerini da scrivania da pochi euro, che sanno fare l’addizione matematica dei fatti e sputano la sentenzuccia. Adico quindi di ...