Cannes 2021 | la gaffe di Spike Lee | annuncia la Palma d' oro troppo presto

giuliapompili : Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong K… - repubblica : Dario Argento attore sorprende Cannes, l'orrore della vecchiaia nel commovente film 'Vortex' - SkyTG24 : Festival di Cannes 2021, serata finale: tutti i favoriti per la Palma d'Oro - Italia_Notizie : Cannes, Palma d’Onore a Marco Bellocchio. Sorrentino: “Ipnotizzati dalla sotterranea inquietudine che rende grande… - gio551 : RT @wireditalia: Il film d'animazione, presentato a Cannes, esce dai confini del diario e nel farlo fallisce, pur mantenendo un suo punto d… -

Tutti spiazzati alla cerimonia finale del Festival di, che parte in modo non tradizionale. Per errore , essendo all'inizio della cerimonia, Spike Lee annuncia la Palma d'oro a ' Titane' di Julia Ducournau . L'incidente clamoroso non sembra ..., Drive My Car il folgorante film giapponese vince il premio per la miglior sceneggiatura. Il film si è aggiudicato il riconscimento durante la premiazione del ...La Palma d’Oro è andata a Titane ma sono tanti gli artisti che hanno ricevuto un premio. Spike Lee indiscusso protagonista.CANNES, 17 LUG - Il Grand Prix del 74/o festival di Cannes è ex aequo: va all'iraniano Asghar Farhadi per A Hero e al finlandese Juho Kuosmanen per Hytti n.6 (Compartment n. 6). A consegnarlo Oliver S ...